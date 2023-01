Vídeo: homem é espancado por vigilantes e desmaia em ponto de ônibus

O homem foi agredida com chutes e com um cassetete por três homens que trabalham no terminal 27/01/2023 19:42, atualizado 27/01/2023 19:42

Reprodução

Um homem, que não teve a identidade revelada, foi espancado por vigilantes do Terminal Bairro Alto, em Curitiba (PR). Imagens dessa quinta-feira (26/1), registradas por uma testemunha, mostram a vítima sendo agredida por pelo menos três vigilantes.

No vídeo, a vítima é surpreendida por um chute que partiu de um dos vigilantes responsáveis pela segurança do terminal.

Um golpe na barriga do homem fez com que a bermuda dele caísse.

