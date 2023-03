Xi Jinping chega a um inédito terceiro mandato na China

Depois de ser eleito em outubro do ano passado como chefe do Partido Comunista Chinês e das forças armadas por mais cinco anos, Xi Jinping recebeu nesta sexta-feira (10/3) o aval do parlamento do país para seu terceiro mandato como presidente. É a primeira vez que isso acontece na China, o que o torna o líder mais poderoso daquela nação em séculos.

Os quase 3 mil integrantes do Congresso Nacional do Povo – nome do parlamento chinês – votaram de forma unânime para escolher Jinping, de 69 anos. Sem concorrentes, ele também teve confirmada a nomeação de comandante do Exército Popular de Libertação.

Com o punho direito erguido e mão esquerda sobre a constituição chinesa, Jinping prometeu “construir um próspero, forte, democrático, civilizado, harmonioso e grande país socialista moderno”.

Ao lado dele, o ex-vice-premier Han Zheng foi eleito como vice-presidente. E Zhao Leji, ex-chefe da principal comissão anticorrupção do partido, se tornou presidente parlamentar. Toda a cerimônia, cuidadosamente coreografada, durou cerca de uma hora e aconteceu no Grande Salão do Povo na Praça da Paz Celestial de Pequim.

Institucionalmente, o parlamento também aprovou reformas. As mais destacadas são uma “revisão” do Ministério da Ciência e Tecnologia e a criação de um órgão regulador financeiro e de uma agência nacional de dados.