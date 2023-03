Xuxa, o documentário: Globoplay anuncia data de estreia da série

O Globoplay aproveitou a comemoração do aniversário da Rainha dos Baixinhos para anunciar o lançamento de Xuxa, o documentário. A nova produção será disponibilizada na plataforma de streaming no dia 23 de julho.

A série contará com depoimentos e entrevistas de pessoas que fizeram parte da carreira da apresentadora como Marlene Mattos, Boni e Marcelo Ribeiro. Os momentos polêmicos e de sucesso de Xuxa serão relembrados sem filtros.

“Acho que as pessoas que acham que me conhecem vão ver aquilo e vão dizer: ‘Nossa, eu não sabia nada dela’. Eu estou falando isso porque eu também não sabia daquilo. Eu revivi tudo aquilo. Eles mexeram não só no baú, mexeram em caixinhas que já estavam fechadas por muito tempo”, contou Xuxa, em participação recente no Saia Justa, do GNT.

Marca um X no calendário, baixinho: o #DocDaXuxa chega dia 13/07! pic.twitter.com/ZbXWNq30jN

