Vídeo: Dado e Wanessa Camargo aparecem juntos em festa e reatam namoro

Ao que tudo indicada, Wanessa Camargo e Dado Dolabella estão juntos de novo. Vídeo que circula nas redes sociais mostra os dois juntos na festa organizada por Yasmin Brunet para ex-BBBs, na quarta-feira (17/4).

Em páginas de fã-clubes do casal, internautas apontam que Dado aparece ao fundo de um vídeo, conversando com uma pessoa. Wanessa, por sua vez, aparece na frente.

Assista:

De acordo com o portal Extra, os dois chegaram separados ao evento, mas permaneceram juntos durante toda a festa. Eles, no entanto, teriam pedido para que ninguém postasse fotos, pedido atendido pelos presentes.

“Passeavam de mãos dadas, davam uns estalinhos de vez em quando e contaram que tinham voltado. Ela estava muito feliz”, disse um ex-BBB ao Extra.

O site ainda diz que os dois pretendem manter a relação longe dos holofotes no momento, para que passe as polêmicas em torno do BBB 24.

Término de Dado e Wanessa O fim do namoro de Wanessa Camargo e Dado Dolabella pegou internautas de surpresa, já que a cantora declarava seu amor pelo ator abertamente no BBB 24. De acordo com o portal Leo Dias, a família da artista teria sido o motivo para o fim do relacionamento, anunciado por Wanessa no Fantástico em 17 de março.

Fontes informaram ao colunista que uma entrevista de Dado, em que o ator comenta sobre acusações de agressão contra Luana Piovani e outras duas mulheres, foi fator determinante para o término. A família de Wanessa não sabia sobre os outros casos.

Segundo Leo, pessoas próximas garantiram que a família de Wanessa sabia apenas sobre o caso de agressão de Dado contra Piovani. Na entrevista com o colunista, Dolabella assume ter riscado o carro de sua ex-mulher, Viviane Sarahyba, e se recusa a comentar sobre a acusação de Marina Dolabella, sua ex-namorada.

Acusações contra Dado Em conversa com Leo Dias, que foi ao ar em 21 de fevereiro deste ano, enquanto a cantora ainda estava no BBB24, Dado comenta sobre as acusações de agressão contra Luana Piovani, Viviane e Marina.

No vídeo, ele assume que riscou o carro de Viviane. “Eu só escrevi no carro lá, umas paradas feias. E foi isso”, alega o ator, ao dizer que se irritou por ser impedido de pegar seus itens e ver o filho com a atriz.

Sobre o caso de Marina, prima de Dado, o ator diz que o caso corre em segredo de Justiça e, por isso, não pode comentar sobre o assunto. Em boletim de ocorrência, segundo a IstoÉ, ela diz ter sido agredida por Dolabella com tapas, socos no rosto e puxões de cabelo.