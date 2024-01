Zagallo é enterrado no Rio após velório com homenagens

O corpo de Mário Jorge Lobo Zagallo foi enterrado neste domingo (7/1), no Cemitério São João Batista, em Botafogo, no Rio de Janeiro. O icônico ex-jogador e técnico do futebol brasileiro, que morreu na última sexta-feira (5/1), aos 92 anos, foi sepultado após um velório aberto ao público, cheio de homenagens.

Zagallo morreu na noite de sexta-feira (5/1), aos 92 anos, de falência múltipla dos órgãos. Ele estava internado desde o fim de dezembro em um hospital particular da capital fluminense.

O velório começou às 9h30 e foi aberto ao público, com a presença de fãs e amigos próximos do Velho Lobo, como era conhecido. Além disso, autoridades e figuras importantes do futebol, como o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, e o ex-treinador da Seleção Brasileira Tite também prestaram as últimas homenagens.

Em seguida, o corpo foi encaminhado até o cemitério em um veículo do Corpo de Bombeiros. Ele foi recebido com aplausos no local do sepultamento.

Zagallo é velado ao lado de sua estátua na sede da CBF Lucas Figueiredo/CBF

Velório, que começou às 9h30, ocorre ao lado de estátua de Zagallo Victor Chapetta e Rodrigo Adão/Ag News

Bebeto, emocionado, foi um dos muitos ex-jogadores a marcar presença Victor Chapetta e Rodrigo Adão/Ag News

Filhos de Zagallo seguram taças da Copa do Mundo Victor Chapetta e Rodrigo Adão/Ag News

O jornalista Leo Batista também marcou presença Victor Chapetta e Rodrigo Adão/Ag News

“Eute amo”, diz mensagem em coroa de flores enviada por Ronaldo Fenômeno Victor Chapetta e Rodrigo Adão/Ag News

Velório com homenagens O corpo de Zagallo foi velado no Museu da Seleção, em frente à estátua em homenagem a ele e ao lado das taças da Copa do Mundo. Esta foi a primeira vez que a estátua de Zagallo ficou exposta ao público.

Durante a cerimônia, figuras importantes do futebol brasileiro passaram para prestar as últimas homenagens. Entre elas, Tite, ex-treinador da seleção brasileira e atual técnico do Flamengo; o ex-jogador Grafite e os campeões mundiais Cafu, Zinho, Bebeto, Jorginho e Mauro Silva.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) decretou luto de três dias no país em homenagem ao ícone do esporte.