Ana Castela desabafa após término com Gustavo Mioto

1 de 1 Ana Castela e Gustavo Mioto – Foto: Reprodução/ InstagramAna Castela se pronunciou nesta segunda-feira (25/9) sobre o fim de seu relacionamento com Gustavo Mioto. A boiadeira, como é conhecida, falou minutos depois do sertanejo oficializar o término nas redes sociais.

Nos Stories do Instagram, a cantora pediu respeito na nova fase: “Como todos já sabem, eu e o Gu não estamos mais juntos! Peço que tenham respeito, não é um momento fácil para nenhum dos dois”.

Ana Castela também rasgou elogios ao ex e disse que seus caminhos podem se cruzar novamente, deixando aberta uma possibilidade de volta.

Web recorda vídeo de Ana Castela sobre a música ‘Chico’: “Vou te dar um soco” Instagram/Reprodução

Ana Castela Foto: Instagram/Reprodução

O relacionamento dos dois já era comentados a meses Reprodução/Instagram

Gustavo Mioto e Ana Castela assumiram o namoro Reprodução/Instagram

Gustavo Mioto e Ana Castela Reprodução

“O Gu é maravilhoso, sem igual, ele me ensinou a amar de novo. É aquela pessoa que você quer ter por perto em todos os momentos, e em nenhum momento foi marketing, por aqui só teve e ainda tem muito amor, foi verdadeiro. Não sabemos do nosso futuro, então vou orar e pedir pra Deus iluminar nossos caminhos, e espero que no futuro esses caminhos se cruzem de novo”, completou.

