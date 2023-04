Zagueiro Marcos Victor sofre lesão no ligamento do joelho e desfalcará o Bahia

O Bahia confirmou nesta sexta-feira (7) que o zagueiro Marcos Victor sofreu lesão ligamentar no joelho direito. O jogador se machucou durante a final do Campeonato Baiano, vencida pelo tricolor por 3×0, sobre o Jacuipense.

Marcos Victor iniciou o tratamento no joelho logo após o jogo contra o Jacuipense. Nos últimos dias ele passou por exame de imagem que constatou o problema. O Bahia ainda não definiu se o jogador realizará o tratamento conservador ou passará por cirurgia.

O clube também não informou o tempo necessário para o retorno do defensor aos gramados. O certo é que Marcos Victor está fora da partida contra o Volta Redonda, na próxima terça-feira (11), pela Copa do Brasil, dos primeiros jogos do clube no Brasileirão.

Vale lembrar que esse ano o Bahia perdeu Raul Gustavo, que machucou o joelho e passou por cirurgia. Ele não atua mais na atual temporada. Recentemente o tricolor anunciou a contratação de Vitor Hugo, que estava no Trabzonspor.