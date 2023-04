Zé Neto enaltece fãs portugueses de show em Lisboa: “Mais da metade”

A coluna LeoDias esteve presente em Lisboa na última segunda-feira (3/4) para cobrir o show da dupla Zé Neto & Cristiano na Europa. Em entrevista para a coluna, a dupla contou um pouco sobre o desenvolvimento profissional e a renovação de contrato com a gravadora Som Livre, que fez a dupla ter o maior acordo do segmento. Os cantores falaram ainda sobre o público em Lisboa que era composto por maioria de portugueses e sobre críticas recentes.

Público dividido entre portugueses e brasileirosA dupla também comentou o carinho dos portugueses que estiveram presentes em peso no show da última segunda-feira (3/4). Zé Neto compartilhou a história de Inês, uma jovem que conheceu a dupla durante a pandemia e se tornou fã dos sertanejos.

“Mais da metade é português (no show). Ela disse que conheceu a gente na pandemia. Estava sofrendo por amor, viu uma live nossa, se apaixonou e agora sabe todas a músicas”, relatou.

Calando críticos Ao longo do ano passado, a dupla passou por um momento de forte julgamento, tanto no ponto de vista profissional quanto no pessoal. No entanto, após o lançamento do DVD Escolhas, grande parte das críticas foram deixadas de lado.

Durante a entrevista com este espaço, a dupla refletiu sobre as críticas e como elas foram importantes para impulsionar a dupla e consolidar o repertório do novo trabalho: “Fomos totalmente desacreditados, tem uns grupos dos ‘espíritos de porco’ que falam mais do que a boca (…) Nosso lugar é nosso, não adianta brigar, tentar colocar em outro, ninguém nasceu para ficar no lugar de ninguém (…) A gente tem nossos vacilos, escorregões, acabamos errando em algumas de nossas escolhas, mas a gente passou um período muito difícil, esse DVD Escolhas demorou bastante tempo para sair, demoramos bastante tempo, mas acertamos no repertório”.

Propostas maiores que a Som LivreSem entrar em detalhes dos números, a dupla confidenciou à coluna que o contrato proposto pela Som Livre não foi o maior oferecido à dupla. Zé Neto & Cristiano priorizaram a qualidade do trabalho e a dedicação da gravadora para renovar o contrato.

“A gente teve várias propostas, mas o mais interessante em relação a Som Livre é que a gente já estava lá dentro. Mais do que o dinheiro, o mais importante é o que vem depois, estar em um lugar onde as pessoas te enaltecem. O principal para a gente em escolher a Som Livre foi saber que eles iam entregar junto com a gente. Tivemos contratos maiores oferecidos, mas nenhum com a mesma entrega”, relatou a dupla.

