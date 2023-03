Zé Trovão após reunião no Planalto: “Tentando mostrar diplomacia”

Após reunião no Palácio do Planalto, nesta terça-feira (7/3), o deputado federal Zé Trovão (PL-SC) disse estar tentando mostrar diplomacia e respeito entre os Poderes.

Ele foi um dos novos deputados do Sul e Centro-Oeste recebidos pelo ministro da Secretaria de Relações Institucionais (SRI), Alexandre Padilha, em café da manhã nesta terça.

À imprensa, ao deixar o palácio, Trovão se queixou de ordem do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes que o impede de conceder entrevistas e disse aguardar a derrubada dessa medida.

“Olha, o encontro é um encontro que a gente está tentando mostrar uma diplomacia, ter respeito entre os Poderes, fazer com que a gente consiga trabalhar. E era essa a intenção de falar com o ministro Padilha”, disse o deputado após a reunião.

Zé Trovão foi preso em 2021 no âmbito de investigação que apura o envolvimento do ex-líder dos caminhoneiros nos atos antidemocráticos de 7 de setembro daquele ano. Antes de ser preso, ele ficou um mês e meio foragido no México.

Segundo a Procuradoria-Geral da República, o caminhoneiro foi responsável pelo início de um “levante” contra a democracia em ameaças antes do 7 de Setembro.

Por decisão do STF, a prisão foi substituída por medidas alternativas. Entre elas, o uso de tornozeleira eletrônica, a restrição para circular apenas em Santa Catarina e Brasília, e o bloqueio de contas nas redes sociais.

Alvo do ministro Alexandre de Moraes, Trovão foi eleito nas eleições de 2022 pelo partido de Jair Bolsonaro e está no primeiro mandato.