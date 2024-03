Zema rebate alfinetada de Fernando Haddad

Governador de Minas Gerais, Romeu Zema rebateu uma alfinetada de Fernando Haddad. Nesta quarta-feira (27/3), o ministro da Fazenda afirmou que o mineiro não procurou, nos quatro anos de Bolsonaro na Presidência, renegociar a dívida de MG com a União. E que só o faz agora.

Em conversa com a coluna, Zema rebateu a declaração de Haddad.

“Em 2019, no primeiro ano de mandato, estive em Brasília com várias autoridades de Minas para tratarmos, no Supremo, da questão da dívida do estado. Inclusive, fomos atendido pelo ministro Gilmar Mendes.

Então, essa questão da dívida, desde o primeiro momento em que eu entrei no governo de Minas, nós temos tentado [resolver]. E o que se vê foi que os estados que aderiram ao regime de recuperação fiscal antes de Minas tiveram até um momento de viabilidade, porque as primeiras prestações são mais suaves. Mas depois de dois, três anos, parece que a situação volta a se agravar”, disse Zema, referindo-se aos acordos firmados pelos governos de Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul.

“Então ficou claro que o remédio que nós estávamos acreditando que seria uma solução definitiva tem sido mais um paliativo. Eu espero que, agora, nós venhamos a ter uma solução definitiva e não mais um paliativo”, concluiu o governador de Minas Gerais.