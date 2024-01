Zilu detona Graciele após a musa fitness declarar torcida para Wanessa

Reprodução/Instagram

1 de 1 Graciele Lacerda e Zilu Godoi – Foto: Reprodução/InstagramAo que tudo indica, a família Camargo vai entregar mais entretenimento que o BBB24 enquanto Wanessa estiver confinada no reality. O programa ainda não começou e o clã sertanejo não para de trocar farpas públicas nas redes sociais. Depois de Zezé di Camargo tomar um fora do filho caçula, foi a vez de Zilu detonar a atual de seu ex.

Tudo começou quando Graciele, conhecida por uma relação marcada por tretas com Wanessa e os demais filhos do sertanejo, decidiu publicar uma mensagem de apoio à enteada. “Estamos com você”, escreveu a musa fitness.

Para Zilu Camargo, que amarga rancor por Graciele ter sido amante de Zezé durante anos, a mensagem não passou de falsidade. “Vocês acreditam mesmo que essa senhora está torcendo mesmo pela Wanessa? É muita hipocrisia dela, deveria ficar de boca fechada”, escreveu a matriarca do clã.

Zilu não acredita nas boas intenções de Graciele Graciele esquece agressão e se manifesta sobre ida de Wanessa ao BBB24 O BBB24 parece ter promovido a união da família Camargo, desde que Wanessa foi anunciada como uma das participantes da nova temporada do reality. Apesar da relação desgastada por tretas públicas com a filha de Zezé, Graciele decidiu relevar o passado e deu um passo em direção à paz ao manifestar apoio à enteada. “Estamos com você”, escreveu a influencer fitness em seus Stories, com uma foto da cantora como nova “sister” global.

Graciele declara torcida a Wanessa Vale lembrar que, em novembro passado, Graciele foi o centro de um racha na família Camargo. Isso porque ela foi acusada pela nora de Zezé, Amabylle Eiroa, de criar um perfil fake no Instagram para atacar Zilu e as filhas do sertanejo, incluindo Wanessa.

Assim que Wanessa foi confirmada no camarote do BBB24, internautas também resgataram a história de que a primogênita já teria agredido fisicamente Graciele, na época apontada como amante do sertanejo e pivô da separação de Zezé e Zilu.

A colunista do Metrópoles, Fábia Oliveira relembrou o caso de agressão:

“Gente, só esclarecendo essa história da surra, que as pessoas do mal fazem questão de propagar: Aconteceu, sim! Não uma surra, e sim, uma agressão covarde e inesperada. Estávamos na casa de um amigo juntamente com uns poucos amigos. Foi quando Wanessa chegou de repente. Chegou por trás, sem ninguém ver, totalmente fora de si, embriagada talvez, e agrediu por trás”, explicou o sertanejo na ocasião.

A dupla de Luciano seguiu o relato destacando o que fez para apartá-las: “Imediatamente a segurei e fui ajudado pelo Marcus [Buaiz, ex-marido de Wanessa] que, com muita consciência, me ajudou a tirá-la. Teve um puxão de cabelo por trás e como ninguém esperava, ela caiu. Mas não passou disso. Não sou hipócrita e acho que a verdade tem que ser dita, doa a quem doer”.

