“Calabreso” vira briga entre Mani Rego e Kaká Diniz. Entenda!

A semana começou quente, meus caros leitores! Mani Rego, ex-namorada de Davi Brito, está envolvida em mais uma polêmica sobre o BBB24. A cozinheira decidiu patentear o bordão “Calabreso”, criado por Toninho Tornado, mas deu de cara com um empecilho: a agência artística do humorista, a Non Stop Produções.

Liderada por Kaká Diniz, marido de Simone Mendes, a produtora decidiu brigar pela marca que, afinal, é original de um de seus clientes. A ex-companheira do campeão do programa tomou a atitude depois de começar a vender em sua lanchonete o X-Calabreso e, também, solicitou que o nome do sanduíche fosse registrado.

Por não haver apontamento da palavra no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), Mani decidiu tomar para si a palavra e em fevereiro, com a atração da TV Globo ainda no ar, ela entrou com o pedido no órgão ligado ao Ministério da Economia. A solicitação foi feita em nome do Instituto Maria Preta, que conta com apoio da moça.

Os dois pedidos, tanto de Mani e da Non Stop, seguem em fase de oposição, que é o período onde pode ser feita a reivindicação do nome.

Agência de Toninho Tornado, Non Stop, briga pelo registro do nome Calabreso

Agência de Toninho Tornado, Non Stop, briga pelo registro do nome Calabreso

Calabreso ganhou visibilidade e repercussão nacional com os vídeos de Toninho Tornado, que faz pegadinhas. Quando a pessoa fica nervosa, o comediante costuma pedir “calma, calabreso”, entre outras tiradas.

Já no BBB24, durante uma confusão de Lucas Buda com Davi, o baiano imitou o ator, sendo atribuído o termo a ele e nascendo um novo apelido para o mestre de capoeira. A partir daí, Mani Rego tomou à frente. Agora, é aguardar as cenas dos próximos capítulos!

