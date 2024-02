Zilu Godói manda recado após comentários polêmicos de Dado Dolabella

Zilu Godói, mãe de Wanessa Camargo, usou as redes sociais na noite desta terça-feira (13/2) para mandar um recado aos fãs da cantora. No Instagram, a empresária afirmou que nenhuma pessoa próxima tem autorização para falar em nome da filha de Zezé. O posicionamento vem após uma série de comentários polêmicos de Dado Dolabella, namorado da artista.

“Oi meus amores, como vocês estão? Tô passando aqui porque como mãe acho importante enfatizar que ninguém tem autorização pra falar em nome da Wanessa, a não ser a equipe dela, por intermédio da assessoria e dos canais oficiais no Instagram e Twitter”, começou dizendo.

Em seguida, Zilu Godói disse que Wanessa se manifestará sobre os assuntos relacionados ao BBB24 quando sair do reality.

“Então, fiquem de olho porque qualquer manifestação aqui fora de pessoas próximas a ela, não refletem necessariamente a opinião da Wanessa, que vai se manifestar sobre todos os assuntos que foram tratados no reality quando ela sair de lá”, finalizou.

Mesmo que sem citar diretamente o nome do genro, muitas pessoas associaram o comunicado como uma indireta ao ator. Isso porque Dado Dolabella tem usado as redes sociais para defender Wanessa de críticas relacionadas a sua participação no BBB24, além de fazer algumas graves acusações sobre Davi Britto, rival da cantora no jogo.

Recentemente, Dado chegou a afirmar que o motorista de aplicativo assediou mulheres do reality show e pediu a expulsão do brother.

Na web, a internautas repercutiram o texto da mãe de Wanessa. “Tia Zilu lacrou agora no Instagram. Pra mim o que ela postou foi pro Dado que fica toda hora postando coisa e as páginas vão lá e postam como se aquilo fosse o que todos estão pensando também”, opinou uma pessoa. “A Zilu nitidamente dando um chega pra lá no Dado rsrs. Ela odeia ele”, disse outra.

