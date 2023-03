Após ser acusada de plágio, Flay desabafa e ameaça desistir de carreira

Flay usou as redes sociais nesta quinta-feira (16/03) para desabafar sobre os ataques que está recebendo após o lançamento do seu novo álbum musical, Imperfeita. A ex-BBB chegou a ser acusada de plagiar músicas da cantora Ariana Grande em seu novo lançamento entitulado Mi Culo Es Malo.

“É doloroso ter noção da artista que me esforcei para ser, da musicalidade que tenho ser desmerecida, descredibilizada e desrespeitada o tempo todo”, declarou a artista.

Flay detonou um seguidor que debochou do encontro da ex-BBB com Neymar e Léo Santana

Flay na festa de aniversário de Simaria

Flay na festa de aniversário de Simaria

Flay

Flay

Ainda no desabafo, a ex-BBB deu a entender que chegou a pensar em desistir da carreira de cantora devido as críticas. “Acusações, montagens para me humilhar, chacota com a minha arte, vocês estão quase conseguindo me fazer desistir, parabéns”, completou Flay.

Nos comentários, amigos e seguidores tentaram consolar a cantora: “Parou! Em 30 minutos estaremos juntas e vamos sair dessa bad. Saia do Twitter imediatamente e para de ler merda. Te amo”, escreveu a ex-BBB Gizelly Bicalho. “Flay, NÃO! Para de entrar aqui um tempo, de verdade. Se faça esse bem. Você é uma artista do caramba e tem que focar no futuro, nas pessoas que estão com você agora. Por você, por outros que vão chegar. Fica bem, você tem a gente”, afirmou um seguidor.

