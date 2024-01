Zilu Godói sobre Wanessa no BBB24: “Coração repleto de orgulho”

Zilu Godói se declarou para a filha Wanessa Camargo nesta quinta-feira (18/01). Nas redes sociais a ex-esposa de Zezé Di Camargo publicou um texto falando sobre a saudade e o orgulho que está da cantora, que está confinada no BBB24.

“Hoje meu coração está repleto de orgulho e saudade. Como mãe, ver a Wanessa no BBB é uma mistura de emoções. Cada dia de confinamento é um dia a mais que sinto falta do seu abraço, mas também um dia a mais que me encho de orgulho pelo seu desempenho”, começou escrevendo.

E continuou: “Estar longe fisicamente é desafiador, mas a acompanho 24 horas pela telinha, torcendo em cada momento e vibrando com suas conquistas”.

Zilu e Wanessa

BBB24: Zilu tira sarro da cara de Wanessa lavando louça no reality INstagram/Reprodução

Zilu-Godoi-Família-Aniversário

Zilu com Wanessa Camargo Reprodução/Instagram

Zilu-Godoi-Família-Aniversário

Camilla Camargo Reprodução/Instagram

Zilu-Godoi-Família-Aniversário

e Igor Camargo Reprodução/Instagram

foto-Zilu-Godoi-Desabafo-Invertida

Zilu Godoi Reprodução

Zilu Camargo

Zilu Godoi Reprodução/instagram

Zilu-Godoi-Marcus-Buaiz

Zilu Godoi Reprodução/Instagram

Wanessa Camargo – Zilu-capa

Reprodução/Instagram

Em seguida, Zilu Godói madou um recado para a filha e para os fãs que estão a acompanhando no programa.

“Wanessa, sua força e determinação iluminam nossa família e todos ao seu redor. A todos que nos apoiam, nosso muito obrigada! Continuem enviando energias positivas. Estamos juntos nessa, e eu sei que minha menina vai brilhar muito. Vamos com tudo, minha filha, sua mãe está aqui torcendo incansavelmente por você!”, encerrou.