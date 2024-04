Vídeo: nua, Leticia Spiller comemora dia de São Jorge na natureza

Instagram/Reprodução

1 de 1 Leticia Spiller posa olhando para a câmera e com os cabelos soltos – Metrópoles – Foto: Instagram/ReproduçãoNesta terça-feira (23/4), é comemorado o Dia de São Jorge, santo do sincretismo católico. Nas religiões de matrizes africanas, o milagreiro é conhecido como Ogun. Comemorando a data, Leticia Spiller fez uma homenagem um tanto inusitada: mergulhou nua numa cachoeira.

A atriz registrou o momento e publicou em suas redes sociais ao som de Jorge da Capadócia, dos Racionais MC’s. “Todo axé da natureza! Salve Jorge! Ògún yè!”, escreveu saudando o santo guerreiro.

Nos comentários, seguidores exaltaram a beleza da artista. “Era pra ser nós dois, Leticia”, brincou um internauta. “Vestida com as roupas e as armas de Jorge”, ironizou mais um. “Um luxo. Divina!”, elogiou mais um. “Que belezura!”, se empolga outro.

Recentemente, Leticia teve um breve affair com Nizam, participante do BBB24, depois de terminar o casamento de sete anos com Pablo Vares.

