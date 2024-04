Ziraldo estará no coração dos brasileiros maluquinhos, diz Mauricio de Sousa

“Perdi um irmão. Das letras, dos traços e da vida”, afirma o desenhista, criador da Turma da Mônica, em seu perfil no X

6.abr.2024 (sábado)



O desenhista e criador da Turma da Mônica, Mauricio de Sousa publicou em seu perfil no X uma homenagem ao cartunista Ziraldo, 91 anos, que morreu na tarde deste sábado (6.abr.2024).

“Perdi mais que um grande amigo. Perdi um irmão. Das letras, dos traços e da vida! Mas ele estará sempre em meu coração. E nos corações de milhões de brasileiros maluquinhos de todas as idades, que seguirão apaixonados por sua obra. Viva, Ziraldo!”, escreveu Mauricio de Sousa.

Ziraldo morreu na tarde deste sábado (6.mar.2024) em casa, enquanto dormia. A informação foi confirmada pela família. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e políticos comentaram a morte do cartunista.

ZIRALDO Ele nasceu em 24 de outubro de 1932 em Caratinga (MG). Era o mais velho de 7 filhos. Seu nome é uma junção dos de seus pais (Zizinha e Geraldo). Tem 3 filhos, Daniela Thomaz, Antônio Pinto e Fabrízia Pinto. É formado em direito pela UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais), mas foi no jornalismo que se destacou.

Iniciou a carreira em 1950, na revista Era uma vez…. Também tem passagens pelas revistas A Cigarra e O Cruzeiro e pelo Jornal do Brasil. É um dos fundadores do Pasquim, veículo que surgiu durante a ditadura militar e subverteu todas as regras e preceitos do jornalismo tradicional.

Além do seu personagem mais famoso, o “Menino Maluquinho”, lançado em 1980, Ziraldo também é criador da “Turma do Pererê”, a 1ª revista em quadrinhos do país, inspirada no folclore brasileiro. Circulou de 1960 a 1964.