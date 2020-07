A assembleia do Sicoob Costa do Descobrimento 2020, será virtual!

O Sicoob Costa do Descobrimento realizará sua primeira Assembleia Geral Extraordinária e Ordinária (AGEO) Virtual, no dia 29 de julho, sendo a primeira chamada às 12h, segunda chamada às 13h e terceira e última chamada às 14h, com transmissão ao vivo por meio do aplicativo Sicoob MooB e Youtube, no canal do Sicoob Costa do Descobrimento.

O Moob é o aplicativo do Sicoob que facilita e incentiva o contato entre o cooperado e sua cooperativa. Com ele, é possível ter acesso aos principais dados da instituição, receber e gerenciar convites para eventos, negociar bens publicados e muito mais.

Além de acompanharem as pautas gerais da AGEO, conforme o edital de convocação, os associados poderão deliberar sobre as propostas que serão apresentadas, fazendo jus ao princípio das assembleias, que definem o futuro da cooperativa.

O Relatório Anual 2019 do Sicoob Costa do Descobrimento está disponível no site e nas redes sociais – @sicoobcostaba para todos os cooperados.

Mais informações sobre a assembleia e como votar através do aplicativo MOOB podem ser obtidas no link http://sicoobcostadodescobrimento.com.br/SITE/ageo2020-3021.pdf ou pelo telefone das agências do Sicoob Costa do Descobrimento.

Por | AscomSicoob