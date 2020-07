Aluno que trabalhava como lixeiro entra em Harvard

Rehan Staton, de 24 anos, trabalha como gari e estuda na Universidade de Maryland, nos Estados Unidos. Ele está no fim ciclo básico do ensino superior, mas, em setembro começará a estudar em uma das universidades de maior prestígio no mundo: ele passou no exame admissional para o curso de direito de Harvard.

Ele foi aceito em outras escolas (Columbia, University of Pennsylvania, University of Southern California e Direito em Pepperdine) e escolheu estudar em Harvard, no estado de Massachusetts.

Sua história foi descrita em uma reportagem do jornal “Washington Post”. Sua mãe é de Sri Lanka, para onde ela voltou quando ele, Stanton, tinha 8 anos. Ele foi criado pelo pai, que precisou ter múltiplos empregos.

No fim do colégio, Rehan Staton tentou entrar em uma faculdade, mas não passou em nenhum exame admissional.

Ele então começou a trabalhar em uma empresa de limpeza urbana. Ele voltou a tentar entrar em uma faculdade, e dessa vez conseguiu: ele começou a fazer o ciclo básico na Bowie State University, mas depois mudou para a University of Maryland.

A rotina dele era acordar às 4h e passar a manhã limpando lixo. Depois, ia para o curso superior.

Eventualmente, não tinha tempo de tomar banho, e então ficava no fundo da sala, para evitar os olhares dos colegas, ele disse.

O curso em Harvard começará no outono no hemisfério Norte (portanto, primavera no hemisfério Sul).

O plano de Staton é se especializar em direito do esporte e se tornar um agente.

Fonte | G1