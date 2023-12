Confira como foi a entrega da obra de drenagem e pavimentação do bairro Alagoas nesta segunda (18)

Entrega da obra de drenagem e pavimentação do bairro Alagoas (Foto: Marley Ribeiro)

Nesta segunda-feira (18), ocorreu a entrega da obra de drenagem e pavimentação do bairro Alagoas no Shopping Teixeira Mall. Compareceram ao evento o prefeito Dr. Marcelo Belitardo, secretários municipais, representantes do Legislativo, imprensa e a comunidade em geral.

A proposta do serviço se baseou na instalação de uma rede de drenagem de 1 594 m lineares com o uso de tubos PEAD , construção de bueiro celular para a captação de água pluvial e recuperação da pavimentação, com a estruturação da rede de esgoto em parceria com a Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa).

Simultaneamente, ocorreu a pavimentação nas ruas do bairro, sendo aplicado o pavimento em piso intertravado — que tem como características boa durabilidade, fácil manutenção e escoamento de água eficaz. Desta maneira, garante-se uma drenagem mais efetiva, contribuindo para evitar problemas históricos como enchentes e alagamentos.

Entrega da obra de drenagem e pavimentação do bairro Alagoas (Fotos: Marley Ribeiro)

A abertura da ocasião foi realizada pelo padre Edivaldo e pelo pastor Elson Moraes, que ressaltaram a realização da obra em benefício do povo e a preocupação da gestão com as necessidades da cidade. Em ritmo de celebração, o evento também contou com pipoca, algodão doce e pula pula; atrações culturais como as do Departamento de Cultura e apresentações das bandas locais Groovaii e Murilo os Garanhões.

Entrega da obra de drenagem e pavimentação do bairro Alagoas (Fotos: Marley Ribeiro)

Morador do bairro Alagoas há 50 anos, Alberto Gonçalves participou de momentos históricos como a emancipação do município e enalteceu a iniciativa da administração em concretizar a ação: “mesmo com dificuldades, a gestão finalmente entrega uma das maiores obras do Extremo Sul que vai mudar a história de Teixeira de Freitas. Estou muito feliz e honrado”.

O setor lojista também celebrou o feito, como Lucinha Medeiros, empresária da área de moda: “dialoguei com as gestões passadas; eram promessas que nunca saiam do papel. Agora, finalmente a obra foi executada e estou muito emocionada”.

Segundo Paulo de Souza, secretário de Infraestrutura, “este é um momento ímpar para a história de Teixeira de Freitas. Com todo o bairro Alagoas pavimentado e drenado, este é um divisor de águas na história do município, e vem muito mais por aí”. Já para a secretária de Desenvolvimento Econômico, Maxsoely Brito, “o sofrimento de empreendedores e moradores acabou. A gestão se mostrou protagonista no nosso progresso, transformando a vida de milhares de pessoas“. O secretário de Projetos Estratégicos Pablo Souza, por sua vez, agradeceu “o empenho de toda a equipe para entregar a obra em 10 meses aos teixeirenses. Até mesmo durante sua execução, foi fonte de emprego e renda que aqueceu nossa economia”.

Entrega da obra de drenagem e pavimentação do bairro Alagoas (Fotos: Marley Ribeiro)

“É a história da nossa cidade sendo reescrita”, reforçou o vereador e vice-presidente da Câmara Municipal Marcelo Teixeira. “Enfrentamos muitas tempestades, mas o Poder Legislativo acreditou no projeto por sua coragem e honestidade”. O vereador Mateus Guerra também relembrou o histórico de perdas causado pela estrutura até então precaria da região: “os lojistas levantavam depois da chuva sem saber o que iriam encontrar, com materiais, equipamentos e dinheiro perdidos. História deixada pra trás”. Como bem lembrou o vereador Ailton Cruz, referenciando videos que viralizavam durante períodos de chuva, “caiaque por aqui nunca mais. O povo lutou muito por esse serviço”.

De acordo com o prefeito Dr. Marcelo Belitardo, “sabíamos da complexidade do projeto mas tínhamos vontade de resolver. Inicialmente, compomos uma equipe competente e eficiente, e todo o corpo profissional da administração se empenhou para fazer dar certo, cumprindo todos os procedimentos legais com transparência. É uma obra para vocês. Teixeira tem outras carências mas estamos aqui com a garra para resolvê-las. A cidade está melhor do que ontem e amanhã estará ainda melhor. É um momento de muita alegria para todos nós”.

Entrega da obra de drenagem e pavimentação do bairro Alagoas (Fotos: Marley Ribeiro)

