BA-290, entre Itanhém e Teixeira de Freitas, passará por restauração

Os serviços serão realizados em 89 km da rodovia no extremo sul baiano

Os 89 quilômetros da BA-290, que liga Itanhém a Teixeira de Freitas, passando por Medeiros Neto, serão restaurados. O aviso de licitação para a realização dos serviços pela Secretaria de Infraestrutura da Bahia (Seinfra) foi publicado no Diário Oficial do Estado (D.O.E.) do último sábado (15).

A abertura dos envelopes com as propostas das empresas interessadas está prevista para 19 de março.

A rodovia localizada no extremo sul baiano encurta a distância para chegar até a divisa com Minas Gerais. A restauração vai beneficiar aproximadamente 220 mil moradores de Jucuruçu, Lajedão e Vereda, junto com Itanhém, Medeiros Neto e Teixeira de Freitas.

Os serviços na via vão atender o escoamento da produção do eucalipto, das usinas de álcool, de hortifrutigranjeiro, da pecuária e da mineração de granito.

O secretário de Infraestrutura da Bahia, Marcus Cavalcanti, destaca outra obra que está em andamento na BA-290. “Os serviços de restauração do acesso que liga Vila Rezende a Itanhém estão em fase inicial. O trecho de 20 quilômetros faz a ligação do sul do estado com Minas Gerais e também tem importância para o desenvolvimento da região”.

Na região, manutenções também estão sendo realizadas pelo Consórcio Construir na BA-001, do acesso a Prado até a BA-418 e entre Nova Viçosa e Mucuri; na BA-698, que liga a BR-101 a Mucuri; na BA-690, de Vereda até Medeiros Neto; na BA-999, que liga a BR-101 até a Bahia Sul Celulose; BA-489, de Prado até Itamaraju; na BA-695, entre Lajedão e a divisa com Minas Gerais e da BA-693 até Lajedão.

