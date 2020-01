BR-101 | Operação Rodovida, PRF e DETRAN orientam condutores e passageiros sobre a importância do cinto de segurança

A atividade de conscientização faz parte da Operação Rodovida que integra esforços de vários órgãos públicos da União, Estados e Municípios com o intuito de somar forças no enfrentamento à violência no trânsito e na redução dos custos sociais decorrentes.

Uma ação educativa com foco no uso do cinto de segurança foi realizada para centenas de pessoas que transitavam pela BR 101. As atividades aconteceram, neste domingo (05), nas dependências da unidade operacional de Teixeira de Freitas, localizada no Km 880 da BR 101, no Extremo Sul da Bahia.

A iniciativa teve como objetivo alertar sobre a importância da utilização correta desse dispositivo e foi realizada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), em conjunto com o Departamento de Trânsito da Bahia (DETRAN-BA).

Durante às abordagens foi enfatizada a importância de todos os ocupantes utilizarem o cinto de segurança, além de serem ressaltados comportamentos seguros no trânsito. Também foram realizados testes do bafômetro com os motoristas.

O uso do cinto de segurança é obrigatório no Brasil há mais de 20 anos. Mesmo assim, muitos motoristas e passageiros ignoram a importância dele, inclusive no banco de trás. A multa para quem é flagrado sem cinto é de R$ 195,23, além da perda de cinco pontos na carteira.

Ressalta-se que no decorrer da blitz, foram emitidos 18 autos de infração e 03 veículos recolhidos ao pátio por apresentarem irregularidades impossíveis de serem sanadas no local ou por comprometerem a segurança dos usuários da rodovia. Foram também autuados 03 motoristas por embriaguez ao volante. Todos tiveram suas CNH’s recolhidas. Eles pagarão multa no valor de R$ 2.934,70 e terão o direito de dirigir suspenso por doze meses. O valor dobra se o caso for de reincidência nos últimos doze meses.

Entre os condutores autuados, um deles foi preso em flagrante por apresentar teor alcoólico acima de 0,34 mg/l de álcool por ar expelido dos pulmões. Ele foi conduzido à Delegacia de Polícia Judiciária.

A Região do Extremo Sul da Bahia é considerado um dos maiores polo turístico do país. O período que compreende as férias escolares até o Carnaval é marcado pelo aumento do fluxo de veículos e usuários circulando pelas rodovias federais para os mais diversos destinos e a estratégia da PRF é garantir aos usuários a segurança viária, o conforto e a fluidez do trânsito.

Operação Rodovida

A nona edição da Operação Rodovida teve início em 20 de dezembro/2019 e prossegue até 1º de março. Nesse período, a PRF intensificará as ações de fiscalização, focadas principalmente os relacionados as condutas de ultrapassagens proibidas, à embriaguez ao volante, ao não uso do cinto de segurança e demais dispositivos de retenção obrigatórios, ao uso do celular ao volante, ao transporte de carga e trânsito irregular de motocicletas e ciclomotores.

É um esforço contínuo, que representa a atenção da instituição para com o tema e enfatiza o compromisso social da PRF: garantir segurança com cidadania.

Por | PRF