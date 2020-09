Gestão de pessoas | Conheça 9 ferramentas

Um dos elementos mais importantes em uma empresa são as pessoas. De nada adianta ter à disposição as melhores máquinas se não há pessoas para fazê-las funcionar. É por isso que assegurar uma eficiente gestão de pessoas deve ser um desafio para qualquer empreendedor.

Hoje em dia, em que tanto se fala na digitalização dos negócios, é importante que todos os setores passem por esse processo de transformação digital. O atendimento, o setor financeiro são alguns deles, mas o mesmo vale para o de Recursos Humanos.

Para garantir um bom trabalho de gestão nessa área do seu negócio, é importante conhecer o que as novidades da tecnologia digital proporcionam nesse sentido.

Por que apostar em ferramentas de gestão?

É difícil gerenciar pessoas? Sim, mas está longe de ser algo impossível. Pessoas não são robôs facilmente programáveis, que possuem um botão de liga e desliga. Pessoas possuem diferentes personalidades e motivações, assim como diferentes características e talentos.

Gerenciar uma equipe de pessoas é possibilitar que elas explorem o próprio potencial criativo, favorecendo a realização das atividades e contribuindo para resultados cada vez mais satisfatórios na sua empresa.

É nesse contexto que a tecnologia pode dar uma mãozinha. No atual cenário, em que a automação de processos é uma realidade na vida das empresas, é possível contar com ferramentas digitais que também possibilitam a gestão de pessoas.

Por isso, confira as ferramentas que podem auxiliar os trabalhos quando o assunto é gestão de pessoas.

1 – Pontomais

O gerenciamento do ponto é um aspecto muito importante no segmento de Recursos Humanos.

Com o objetivo de facilitar essa atividade, a ferramenta Pontomais aparece como uma solução eficiente e moderna.

Graças a uma interface intuitiva, ele permite gerenciar aspectos fundamentais, como, por exemplo, calcular as horas trabalhadas e também demais índices de performance, tais como horas extras e faltas.

Além disso, os funcionários também podem registrar o ponto por meio de um dispositivo móvel ou em um único computador.

2 – Trello

O Home Office já havia deixado de ser uma tendência antes da pandemia. A Covid-19 nem havia escapado do oriente e várias empresas do mundo inteiro já conheciam as vantagens de ter os seus funcionários atuando em suas respectivas casas.

Mas durante o período de pandemia, o Home Office se tornou a solução imediata para várias empresas, inclusive, para alguns gestores, era uma novidade.

Entretanto, como providenciar uma eficiente gestão de pessoas enquanto cada um dos colaboradores está a quilômetros distantes da empresa?

Existem várias ferramentas digitais que viabilizam um gerenciamento adequado de uma equipe, seja em Home Office ou presencial. O Trello é uma delas, pois é uma solução intuitiva tanto para os gestores quanto para os colaboradores.

Por meio do Trello é possível compartilhar arquivos de todos os tipos, como, por exemplo, planilhas, fotos, textos e de audiovisual.

Quanto ao trabalho de gestão, o Trello permite organizar as tarefas da equipe de modo fácil e rápido. Elas podem ser disponibilizadas em quadros, ou listas, cartões, tudo muito prático e flexível.

Independentemente do modo adotado de gerenciamento (quadro, listas ou cartões), o Trello permite também destacar quais tarefas são prioritárias, permitindo que você estabeleça prazos.

3 – Runrun.it

Esse é um software de gestão de trabalho que também permite determinar tarefas e prazos de entrega.

Entre outras funcionalidades estão a de mensurar os resultados de cada colaborador dentro de um projeto. Para isso, a ferramenta ajuda a analisar alguns pontos relevantes como, por exemplo, o número de tarefas entregues ou a pontualidade das entregas.

Além do mais, o Runrun.it também possibilita elaborar vários tipos diferentes de relatórios que são capazes de recuperar informações sobre cada detalhe dos trabalhos realizados.

Desse modo, nenhuma tarefa fica perdida, tornando o trabalho de gestão de pessoas integrantes da equipe bem mais ágil.

4 – Gupy

Quando o assunto se refere à recrutamento e seleção dos colaboradores, uma das soluções é essa ferramenta chamada Gupy.

Nesse sentido, algumas das funcionalidades é possibilitar o mapeamento do perfil dos candidatos, facilitando avaliar se ele é compatível com o perfil da empresa.

Esse é um recurso muito importante, principalmente em se tratando de assegurar o fit cultural na hora de recrutar.

5 – Felizz

Uma adequada gestão de pessoas existe para possibilitar que cada colaborador realize as suas tarefas de maneira correta, explorando as suas habilidades técnicas, os conhecimentos teóricos e a sua criatividade.

Visto que a equipe de uma empresa não são um bando de máquinas, nem sempre eles poderão apresentar um desempenho satisfatório. As motivações podem ser variadas e em alguns casos pode ser até algo de cunho emocional que afeta a performance.

Imagine então uma ferramenta digital com a capacidade de mensurar o engajamento do colaborador e avaliar o grau de satisfação dele.

Essa solução já existe e o nome é bem sugestivo: Felizz. A ferramenta apresenta meios de avaliar o grau de engajamento e felicidade dos funcionários por meio de técnicas que envolvem perguntas e até recursos de gamificação.

6 – RH1000

Essa ferramenta é bastante eficiente para obter resultados melhores no gerenciamento da equipe, mantendo o foco na organização de treinamentos.

Para isso, a RH1000 permite implantar metas individuais de cada colaborador, sempre levando em conta os objetivos da empresa. Ela também possibilita efetuar avaliações precisas dos profissionais envolvidos.

Outra funcionalidade interessante que a RH1000 apresenta é a chamada Pesquisa de Clima, em que se torna possível obter uma avaliação precisa do grau de satisfação dos funcionários.

7 – Recruta Simples

O foco principal dessa ferramenta é a de viabilizar o gerenciamento dos recrutamentos de colaboradores. Ela permite realizar a divulgação de vagas em vários portais de modo prático e rápido.

8 – FolhaCerta

Essa ferramenta permite a gestão de funcionários e das rotinas da empresa. Ela faz isso gerenciando detalhes importantes, tais como seleção, registro de ponto, banco de horas e negociações de férias.

09 – Wrike

Está aí mais uma ferramenta adequada para o gerenciamento de equipes. Por meio dela é possível distribuir tarefas entre vários colaboradores, organizar a prioridade das tarefas e estabelecer prazos.

O Wrike é uma ferramenta bastante intuitiva, recebe atualização constante e ainda permite a inserção de qualquer tipo de arquivo, seja ele de texto, vídeo, planilhas, áudio.

Ele facilita ao máximo a interação entre os envolvidos no trabalho e pode também ser usado em dispositivos móveis. Junto com o Trello e Google Drive, é uma das mais eficientes quando o assunto é promover uma consolidada gestão de equipe.

Conclusão

O bem aplicado no gerenciamento de pessoas é o que pode tornar uma empresa protagonista dentro do segmento em que ela atua.

Além do mais, graças a um time coeso, que trabalha em sintonia e onde cada um aproveita ao máximo as suas habilidades, é possível propiciar a melhoria dos produtos e serviços oferecidos, bem como um atendimento adequado ao cliente.

A gestão de pessoas deve ser uma das prioridades para qualquer negócio conseguir se manter relevante e competitivo no atual cenário, que é caracterizado pela concorrência acirrada.

E já que estamos na era digital, nada melhor do que contar com a ajuda de algumas ferramentas digitais para garantir uma eficiente gestão de pessoas.

Por isso, não esqueça de escolher qual é a melhor que se adapta com o seu negócio e os seus objetivos.