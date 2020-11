GUARATINGA | Corpo de jovem desaparecida é encontrado em lagoa

A estudante Giovanna Bonifácio Oliveira Santana, 18 anos, foi encontrada morta no início da tarde desta quarta-feira (04), em Guaratinga.

O corpo, de acordo com as primeiras informações, foi encontrado por moradores dentro de uma lagoa, na zona rural do município. Polícia, bombeiros e perícia se deslocam ao local para fazer a perícia e posterior remoção do corpo, que já estava em decomposição. A área é de difícil acesso. As causas da morte ainda são desconhecidas.

MOBILIZAÇÃO – A jovem, que morava em Guaratinga com a família, fazia tratamento psiquiátrico. Ela saiu de casa no sábado (31/10) pela manhã, provavelmente durante uma crise de ansiedade.

O desaparecimento mobilizou a comunidade, que cobrou da polícia e autoridades públicas que as buscas fossem intensificadas.Na terça-feira (03/11), as Forças de segurança da região criaram um Gabinete de Gerenciamento Integrado para atuação conjunta nas buscas.

