ITAMARAJU | 43ª CIPM comemora a passagem do Dia do Soldado

Na manhã desta terça-feira (25), aconteceu no Quartel da 43ª Companhia Independente de Polícia Militar, em Itamaraju, uma parada militar alusiva à passagem do Dia do Soldado, data comemorada pelas forças militares brasileiras.

Com máscaras de proteção e guardando distância uns dos outros, em face dos cuidados que o período de pandemia requer, os policiais militares assumiram o dispositivo de parada na área livre do Quartel, para participarem da celebração.

No evento, os militares entoaram a canção “Força Invicta”, hino oficial da Corporação e ouviram as leituras das mensagens do Comandante Geral da PMBA, Coronel Anselmo Brandão, e da Major Kelly Ravani, comandante da Unidade, publicadas em boletins especiais e alusivas à data comemorativa.

Na oportunidade, a comandante enalteceu o trabalho realizado por todos os militares da unidade, parabenizando-os pela data especial.

A Major Kelly Ravani também efetuou a entrega de títulos de policial militar padrão e homenageou uma guarnição da unidade que se destacou operacionalmente no primeiro semestre de 2020.

