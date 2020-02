ITAMARAJU | 43ª CIPM participa da abertura da jornada pedagógica

Na manhã desta segunda-feira (10), aconteceu no auditório da Facisa/Cesesb, em Itamaraju, a abertura da Jornada Pedagógica com professores da rede municipal de ensino, que contou com a palestra do escritor Gabriel Chalita. E dentre as atividades previstas para o evento, a 43ª CIPM se fez presente em dois momentos.

No primeiro, através de uma belíssima apresentação realizada pelos alunos do Colégio Cristo Redentor, atendidos pelo projeto social “Música na Escola”, idealizado e aplicado pelo Soldado Odair Evangelista, em escolas públicas do município, por meio do serviço de ronda escolar da unidade, e que encantou os presentes.

No segundo, o Capitão Sidney Oliveira, que esteve representando a Major Kelly Ravani no evento, comandante da unidade, fez uma apresentação sobre a forma como funcionará a Escola Municipal Reitor Edgard Santos, no modelo de gestão compartilhada, a partir do ano letivo de 2020, em face da adesão do município ao Sistema de Ensino dos Colégios da Polícia Militar.

Na oportunidade, também foram apresentados os policiai militares da reserva que serão responsáveis pela disciplina na referida unidade de ensino, a saber: Sargento Arnoldo Rodrigues (Diretor de Disciplina), Sargento Paulo Frassinet (Coordenador de Displina) e os Sargentos Balbino Barreto, Edinei da Silva, José Antônio do Nascimento e Valdir Ápio, que serão tutores de disciplina.

Por | 43 CIPM