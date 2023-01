Apresentador da Record se declara para namorado 26 anos mais jovem

O popular apresentador da Record TV Rio, Fábio Ramalho, de 47 anos, nunca escondeu sua orientação sexual ou seu amor pelo tiktoker Joãozitinh0, 21, com quem namora há quase três anos. Desde que assumiu o romance com o rapaz, em 2021, o comandante do Balanço Geral carioca não cansa de se declarar ao amado, e, na noite desse sábado (7/1), não foi diferente.

Fábio publicou um vídeo no qual aparece abraçado com Joãozitinh0 e questionou: “Como não amar?”. O jornalista ainda encheu a publicação feita no Instagram com hashtags que clamam pelo orgulho LGBT.

Fábio Ramalho e Joãozitinho namoram Instagram/Reprodução

O casal está junto há quase três anosInstagram/Reprodução

Fábio Ramalho não cansa de postar declarações ao jovem em suas redes sociaisInstagram/Reprodução

Fábio Ramalho e JoãozitinhoInstagram/Reprodução

Em entrevista à Quem, em 2021, Fábio Ramalho falou sobre o preconceito que enfrenta por se assumir gay, agravado por viver com um homem 26 anos mais jovem.

“Eu sempre tentei ‘blindar’ quem estivesse comigo de exposição na mídia de forma equilibrada, inteligente. Se namorasse com mulheres, a preocupação seria a mesma. Mas isso, repito, não significa esconder. Se fosse um homem de 47 anos com uma jovem de 21 anos, ele seria o ‘garanhão’, ‘pegador’, certo? Mas como são dois homens, aí os conceitos se confundem completamente. O nome disso? Preconceito, preconceito e preconceito!.”

Leandro Karnal e Vitor FadulNesta semana, outro casal foi vítima de ataques após assumir a relação publicamente. O historiador Leandro Karnal, de 59 anos, postou uma foto ao lado do marido, o cantor Vitor Fadul, de 27. Mais uma vez, a diferença de idade movimentou a web e o escritor precisou rebater ataques de seguidores.

Nos comentários do post, uma mulher chegou a questionar se Leandro Karnal acreditava nos sentimentos de Vitor Fadul. “Ama você ou seu dinheiro?”. Ao que o historiador, prontamente, rebateu: “Difícil responder, percebo apenas que você, não tendo a juventude dele ou o meu dinheiro, inveja ambos”.