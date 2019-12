ITAMARAJU | 43ª CIPM realiza a entrega de brinquedos arrecadados com campanha beneficente

Na manhã desta segunda-feira (23), policiais militares da 43ª CIPM, fantasiados de personagens que povoam o imaginário infantil, realizaram a entrega dos brinquedos que foram arrecadados com a campanha “Adote um sorriso, doe um brinquedo”, que a unidade promove anualmente na cidade de Itamaraju.

Desde o inicio da campanha, as pessoas doaram brinquedos novos ou usados, que foram entregues na sede da unidade. Desta vez, a companhia resolveu contemplar crianças que moram na zona rural do municipio, com os brinquedos arrecadados.

Utilizando uma viatura da “Ronda Rural”, com o presidio cheio de brinquedos, os policiais militares passaram pelos Distritos de Pau D’Alho e Nova Esperança, bem assim por residências que ficam às margens da rodovia BA-284 e em uma parte do bairro Corujão, levando a alegria e sendo recebidos de forma festiva pela a criançada.

“Agradecemos a toda a comunidade itamarajuense que, tomada pelo espírito de solidariedade, contribuiu em mais um ano para que levássemos a alegria nesse período do natal para centenas de crianças”, rendeu gratidão a Major Cristina, comandante da unidade.

Por | 43 CIPM