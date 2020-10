ITAMARAJU | Acidente mata gerente da Caixa Econômica

Um grave ocorrido neste sábado (17), no trecho da rodovia BR-101, entre os municípios de Itamaraju e Teixeira de Freitas, matou o gerente da agencia Caixa Econômica.

O gerente Joab Oliveira Santos (33 anos), que atuava na unidade de Itamaraju, seguia pela rodovia, quando numa curva acentuada acabou perdendo o controle do veículo e foi atingido por uma carreta que transportava material químico.

O veículo foi arremessado, mesmo com equipamentos de segurança do veículo a vítima sofreu graves ferimentos.

Profissionais do SAMU 192, foram notificados por pessoas que transitavam pela rodovia, no trecho onde inúmeros acidentes são registrados anualmente.

O gerente chegou a ser socorrido e transferido para o hospital municipal de Itamaraju, no entanto, devido à gravidade dos ferimentos não resistiu e veio a óbito.

Seguindo protocolos a unidade hospitalar informou a polícia civil e posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF), sofre o óbito, onde o levantamento cadavérico foi autorizado e o corpo encaminhado para o IML do município.

Exames periciais foram realizado e as autoridades deverão promover investigação para identificar as causas do acidente.