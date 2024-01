Avião que pousaria em Guarulhos desvia rota após passageiro sofrer AVC

Uma aeronave da LATAM precisou desviar de sua rota na segunda-feira, 22, após um passageiro de aproximadamente 70 anos ter tido um princípio de AVC. O voo saiu de Lisboa, em Portugal, e tinha como destino o Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos. Médicos que estavam a bordo solicitaram um pouso de emergência, que precisou ser feito no Aeroporto Internacional Pinto Martins, em Fortaleza (CE). Em nota, a companhia aérea afirmou: “A aeronave pousou em completa segurança às 14h08 e decolou noamete às 16h11, com pouso no Aeroporto de Guarulhos às 19h10. A companhia ressalta que seguiu todos os protocolos previstos para esse tipo de situação e reitera que adota todas as medidas de segurança possíveis, técnicas e operacionais, para garantir uma viagem segura para todos”.

Publicado por Adrielle Farias

*Reportagem produzida com auxílio de IA