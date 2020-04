ITAMARAJU | Animais flagrados no centro comercial vira meme nas redes sociais

Imagens de animais bovinos no centro comercial de Itamaraju, rapidamente pulverizaram nas redes sociais na manhã desta quinta-feira (09), e virou meme.

Após uma forte chuva na região, os animais se abrigaram em frente a um estabelecimento comercial e um internauta registrou o momento, devido ao risco que os animas colocam a população e condutores de veículos.

Apesar da imagem demonstrar a falta de cuidados de produtores e a fiscalização de autoridades. No entanto, muitos internautas compartilharam as imagens e levaram a situação de forma irreverente ou cômica.

Com frases do tipo: Esperando remédio será? Isso tudo depois da live de Marília Mendonça. KKKKKK (risos).

Nenhuma autoridade se pronunciou acerca dos fatos, mas o proprietário dos animais deverá ser notificado.