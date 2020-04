ITAMARAJU | Bete Confecções retorna as atividades e agora com confecção de máscaras; Garanta a sua!

A Bete Confecções de Itamaraju pioneira no ramo de moda íntima, fitness, praia, mesa e cama retornou as suas atividades esta semana. Após o período de quarentena contra o coronavírus, as rotinas da empresa vão se normalizando aos poucos, com cuidados redobrados.

Pensando nessa necessidade do momento com a procura de equipamentos de proteção, como máscaras, a fábrica passou a confeccionar esse produto em malha de algodão.

A linha de produção está a todo vapor e as profissionais estão sendo orientadas a seguirem todos os protocolos de higienização das mãos com álcool em gel, como também o uso de máscaras, evitando também aglomeração na empresa.

O produto esta sendo vendida a unidade e no atacado, as pessoas que sentirem a necessidade, podem se dirigir ao local. O preço unitário R$ 5,00 cinco reais e acima de 10 unidades R$ 3,00 cada.

As sacoleiras que sentirem a necessidade de renovar seus estoques e aquecerem as suas vendas podem ir fazer suas compras tranquilamente. A equipe da Bete Confecções está preparada para lhe atender.

A fábrica fica localizada na Rua Carlos Gomes, 222 A – Centro da Cidade Baixa, Itamaraju – Bahia. Se preferir ligue, Tel. (73) 3294 – 1682 ou pelo whatsapp (73) 99948-1380.