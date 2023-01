Lula, Pelé e o sonho da Mega-Sena

Lula toma posse

O petista Luiz Inácio Lula da Silva tomou posse no dia 1º como presidente do Brasil. Esta é a terceira vez que Lula é o chefe do Executivo nacional. A cerimônia de posse levou milhares de militantes a Brasília e teve como ponto alto a passagem da faixa. Como o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) se negou a passá-la e ainda foi para os EUA antes mesmo de se governo chegar ao fim, a faixa foi passada por um coletivo de oito pessoas que representaram o povo brasileiro.

Pai agride filhas em praia

Um homem foi flagrado agredindo as duas filhas na praia de Itapuã, em Salvador. As crianças teriam sumido e quando foram encontradas receberam o ‘castigo’. As cenas fora gravadas por uma pessoa que estava na praia e chegaram às redes sociais, chocando o país. O homem, que mora em Feira de Santana, foi localizado e ouvido pela polícia. Ele disse estar arrependido do ato, mas responderá a um inquérito. As filhas, por enquanto, ficarão com mãe, que é separada do homem.

‘Gavião Arqueiro’ em perigo

O ator Jeremy Renner, que vive o Gavião Arqueiro nos filmes da Marvel, sofreu um grave acidente no dia 1º. Ele foi atropelado por seu próprio veículo de limpar neve e teve que ser transportado de helicóptero para um hospital em estado crítico. Renner, indicado ao Oscar duas vezes, teve sérias lesões nas pernas e no tórax, mas a extensão delas permanece em sigilo. No dia 3, ele postou uma mensagem de agradecimento aos fãs e amigos pela solidariedade e, no dia seguinte, um vídeo com a mãe e a irmã.

Surfista baiano morre em Portugal

O surfista baiano Márcio Freire, de 47 anos, morreu na praia de Nazaré, em Portugal, conhecida pelas enormes ondas. Freire, um surfista experiente e de longo legado no esporte, foi engolido por uma onda e teria se afogado. Os socorristas tentaram reanimar o baiano durante 40 minutos, mas não conseguiram.

Corpo de Pelé é sepultado

O corpo do ex-jogador de futebol Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, foi sepultado em Santos na última terça-feira (3). O Rei do Futebol, de 82 anos, morreu no dia 29 de dezembro após complicações por conta de um câncer. O velório do Rei foi realizado na Vila Belmiro, estádio do Santos, clube que defendeu por mais de 10 anos, e foi prestigiado por mais de 230 mil pessoas. Maior atleta da história do futebol, Pelé é o único jogador tricampeão mundial por uma seleção, uma verdadeira lenda do esporte.

MEME DA SEMANA

Mais de R$ 500 milhões de reais foram sorteados na mega-sena da virada. Foram realizadas mais de 228,6 milhões de apostas por pessoas que acreditam que falta muito pouco para a felicidade plena na vida: só um prêmio milionário. (@meltedvideos)

BOMBOU NO INSTA

Uma jovem de 27 anos resolveu raspar o cabelo e alegar que tinha câncer de mama para aplicar golpes em pessoas próximas, como ex-namorados e ex-sogras. Camila Maria Barbosa, que mora em Morrinhos (GO), foi indiciada pela Polícia Civil. O apresentador e digital influencer Dinho Junior deu a voz. Confira nos comentários:

