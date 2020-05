ITAMARAJU | Confirmado mais 19 casos de COVID-19 e soma 70 casos no município

O município de Itamaraju confirmou mais 19 casos de Covid-19 nesta terça-feira (19), segundo boletim divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde. Com isso, o município já soma 70 casos da doença e segue liderando o número de registros de casos dos municípios vizinhos.

A situação em Itamaraju é preocupante, uma vez que segundo o boletim, o município ainda tem 191 casos suspeitos, que estão em monitoramento de pessoas que tiveram contato com suspeitos e confirmados de COVID-19.

Do total de 70 casos confirmados, 25 estão recuperados e 45 permanecem em quarentena. Destes, 5 estão estão internados na ala do COVID-19 no Hospital Municipal de Itamaraju. E outros 177 casos descartados.

Mesmo com o cenário de isolamento e fechamento do comércio, algumas pessoas tem descumprido o isolamento social e ido as ruas, muitas vezes, sem proteção.

As fiscalizações tem sido intensificadas nas ruas, bares e distritos por uma equipe da vigilância, com apoio das autoridades policiais. A orientação dos profissionais de saúde é que a população tenha consciência da importância do isolamento social. Só devem ir as ruas em casos de extrema necessidade e fazendo o uso de máscaras,além de fazer higienização das mãos com álcool em gel.