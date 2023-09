Antes de internação, Diego Alemão quis procurar ajuda de Rafael Ilha

Os advogados de Diego Alemão emitiram um comunicado, nesta terça-feira (26/9), informando que o ex-BBB foi internado, por vontade própria, em uma clínica de reabilitação. O fato ocorreu após o empresário deixar a delegacia de Copacabana, na zona sul do Rio. Ele foi preso por porte ilegal de arma de fogo e liberado depois de pagar fiança.

A coluna descobriu, no entanto, que no dia 14 deste mês, Alemão quis procurar a ajuda de Rafael Ilha. O ex-Fazenda ajuda dependentes químicos há anos, e é um dos responsáveis pelo tratamento e recuperação de Sérgio Hondjakoff.

Segundo o youtuber Bruno Di Simone, que é amigo de Diego Alemão, o ex-BBB entrou em contato após ver a publicação dele com Rafael Ilha nas redes sociais. Bruno entrevistou o ex-Fazenda para seu canal no YouTube e divulgou uma foto com o colega no Instagram.

Diego Alemão deixa delegacia após pagar fiança JC Pereira / AgNews

Diego Alemão deixa delegacia após pagar fiança JC Pereira / AgNews

Diego Alemão deixa delegacia após pagar fiança JC Pereira / AgNews

Diego Alemão deixa delegacia após pagar fiança JC Pereira / AgNews

Diego Alemão deixa delegacia após pagar fiança JC Pereira / AgNews

Polícia detalha prisão em flagrante do ex-BBB Diego Alemão Instagram/Reprodução

Diego Alemão Eduardo Matysiak

“Por que não estão na casa do Bruno de Luca?”, diz Alemão a repórter Reprodução

Alberto Cowboy e Diego Alemão Reprodução/TV Globo

Diego Alemão deixou cadeia após pagar fiança de R$ 7 mil Instagram/Reprodução

Diego Alemão foi o campeão do BBB7 Instagram/Reprodução

Ele foi detido por embriaguez ao volante, desacato e lesão corporal Instagram/Reprodução

E, hoje, administra a empresa de sua família Instagram/Reprodução

O rapaz investiu o prêmio de R$ 1 milhão que recebeu na época Instagram/Reprodução

Reprodução/Instagram

Diego Alemão Divulgação

iris diego alemao fanni

No reality, ele viveu um triângulo amoroso com Fani e Siri Reprodução/ Instagram

“No dia que eu gravei com o Rafael Ilha, o Alemão me segue e viu eu postar um vídeo com o Rafael, anunciando que vinha uma entrevista, e me chamou no WhatsApp perguntando se o Rafael Ilha estava comigo, porque ele queria trocar uma ideia com o Rafael. Eu falei que não estava mais. Mais tarde eu o encontrei e ele estava meio agressivo. Eu falei que ele estava precisando de ajuda. Perguntei se ele queria ajuda, se queria que eu entrasse em contato com o Rafael Ilha e ele pediu que eu entrasse sim em contato”, contou.

Ainda de acordo com Bruno Di Simone, apesar de ter demonstrado querer ajuda, Alemão logo desistiu. “Nesse meio tempo que eu liguei pro Rafael, ele tomou o celular da minha mão e falou que não queria mais que eu ligasse, que ele não queria mais falar nada. Foi até meio agressivo, disse: ‘Devolve o meu celular agora’. Ele pediu para eu ficar com ele ali porque alguém estava atrás dele, estava meio alucinado”, revelou.

Bruno ainda pontuou que chegou a contar sobre o episódio a Rafael Ilha, que está disposto a ajudar Alemão daqui para frente. “Depois eu falei com o Rafael sobre o que tinha acontecido. Quando eu contei, o Rafael estava disposto a ajudá-lo e ainda está”, completou o youtuber.

O que disse o advogado de Diego Alemão No comunicado feito à imprensa, Jeffrey Chiquini, responsável pela assessoria jurídica de Alemão, escreveu: “Em um momento de muita dor, comunicamos a todos que Diego Gasques acaba de ser internado espontaneamente em clínica de reabilitação. Pedimos a compreensão de todos pelo fatídico ocorrido”.

“Diego, infelizmente, vem sofrendo de um mal que tem acometido muitas pessoas atualmente. Há alguns meses tem enfrentado profunda depressão e uso de substâncias químicas. Em breve, teremos novamente o Diego Alemão que os brasileiros já conheceram, saudável, alegre e querido por muitos”, dizia o texto.

Detalhes da prisão de Diego Alemão O ex-BBB Diego Alemão foi detido dentro de um táxi, no Leblon, após ser visto entre a Avenida Visconde de Pirajá e a Rua Gomes Carneiro, em Ipanema, com um revólver.

De acordo com o boletim de ocorrência, ao qual a coluna teve acesso, policiais militares foram acionados por pedestres que testemunharam Alemão com a arma em punho, afirmando que “iria efetuar disparos”. Porém, quando a polícia chegou ao local, ele já havia entrado em um táxi.

“Chegando ao local, a guarnição foi informada que o indivíduo havia entrado em um táxi Duster. Fizeram um cerco e conseguiram identificar o carro, realizando a abordagem na Avenida Delfim Moreira, no Leblon”, informou o registro na delegacia.

Os agentes ainda revelaram que, com Alemão, “foi encontrada a arma de fogo, um revólver calibre 32, da marca Taurus, com 2 munições no tambor, na parte de trás do banco do carona. Além das duas munições, foram encontradas mais 6 na cartucheira do coldre”.

Ainda de acordo com o relato do caso, quando os policiais encontraram a arma no carro, Diego Alemão negou que a arma fosse dele ou do taxista. Mas o condutor do veículo afirmou que o ex-BBB havia embarcado com o revólver no carro e que “na rua há câmeras e Diego estava apontando a arma para todos na região”.

Os dois foram conduzidos à delegacia e apenas lá o empresário assumiu que a arma era sua. Depois disso, não falou mais nada.

O registro da ocorrência foi feita na 14ª DP (Leblon) e Diego Alemão foi levado para a 12ª DP (Copacabana), onde ficou até a liberação após o pagamento da fiança.