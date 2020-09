ITAMARAJU | Corpo é reconhecido e polícia investiga caso como latrocínio

A família do homem encontrado morto às margens da BR-101, esteve durante a tarde deste sábado (19) no IML – Instituto Médico Legal de Itamaraju e reconheceram a vítima do assassinato brutal.

O homem foi morto com golpes provenientes de osso bovino, a vítima identificada como Arnaldo Pereira da Silva (58 anos), ocupava um veículo FIAT Uno, de cor branca e placa GWV-0I41, licenciado em Itamaraju. Mas o veículo não foi encontrado no local.

A polícia passa a investigar o caso como latrocínio (roubo seguido de morte). O corpo passou por exame de necropsia, a região da cabeça possuía graves lesões.

A polícia solicitou a elaboração de um laudo e coleta de vestígios. O corpo foi liberado aos familiares para realização de funeral.