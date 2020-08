ITAMARAJU | Curva do coronavírus segue estavel no município

Após 151 dias convivendo com a contaminação do coronavírus no município de Itamaraju, os casos de contaminação têm diminuído.

Neste sábado (29), pouco menos de 30 para finalizar o inverno 08 casos confirmaram positivos para o COVID-19, mas ao longo da semana os números foram regulares.

Medidas foram tomadas no sentido de flexibilizar o isolamento social.

Atualmente o município totaliza 1870 casos confirmados, contudo 98 pessoas permanecem em recuperação. Com 01 paciente internado na unidade hospitalar municipal e 07 infectados em Unidades de Saúde do Estado. Mas ao longo da pandemia 26 pessoas morreram seguidos pelo diagnóstico do COVID-19.

Também há 38 aguardando resultados.

As principais orientações dos profissionais de saúde é que os cidadãos respeitem o isolamento social, evitando sempre aglomerações. Fazendo o uso de máscaras ao sair às ruas e manter o cuidado com a lavagem das mãos, fazendo uso do álcool em gel.

A Bahia registra 254.790casos confirmados de coronavírus (Covid-19), ainda contabiliza 5.302 pessoas mortas.