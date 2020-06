ITAMARAJU | Mais de R$ 200 mil reais pode ter sido roubado em golpe do auxílio no município

A Polícia Civil de Itamaraju registrou mais de 100 casos de beneficiários que podem ter sido vítimas de estelionatários. Ou foram prejudicados em algum tipo de transação indevida do pagamento do Auxílio Emergencial de R$ 600.

As denúncias foram realizadas na delegacia local do município ao longo da semana e os golpes prejudicaram pessoas humildes que necessitam deste auxílio do governo.

Na internet é possível encontrar diversos sites e aplicativos falsos que se fazem passar por órgãos oficiais como a própria Caixa Econômica Federal.

As autoridades investigam como os dados chegaram até os fraudadores, se foram coletados por meios digitais ou adquiridos em algum cadastro local.

Com todos os dados pessoais das vítimas, os golpistas têm passe livre para se inscreverem no Auxílio Emergencial ou ainda aplicar outros tipos de golpes.

Os valores fraudados podem ultrapassar a R$ 200.000, 00(duzentos mil reais).

O auxílio emergencial de R$ 600 é pago pelo governo federal a informais, desempregados e famílias mais afetadas economicamente pela pandemia do novo coronavírus.

As autoridades tentam monitorar e mapear as denúncias em colaboração com os órgãos de Segurança Pública competentes para tentar coibir as ocorrências de fraudes.

Na maioria dos casos, os beneficiários, ao tentar sacar os R$ 600 do auxílio, descobrem que a quantia foi usada em saques, transferências bancárias ou pagamentos de contas e boletos.