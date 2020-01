ITAMARAJU | Motociclista é morto a tiros em via pública no Bairro de Fátima

Um motociclista foi morto a tiros enquanto trafegava em via pública na noite desta quarta-feira (29), no Bairro de Fátima, em Itamaraju. De acordo com informações o crime ocorreu na Rua Travessa Chile.

O motociclista identificado por Wagner Oliveira da Silva (37 anos), que é morador da região central do município, seguia pela via quando foi interceptado por indivíduos armados que efetuaram diversos disparos.

Moradores da localidade ouviram os disparos e ao saírem de suas residências encontraram o motociclista caído no perímetro urbano. As unidades da Policia Militar e SAMU 192 estiveram no local na tentativa de fazer o resgate da vítima, mas com a gravidade dos ferimentos o mesmo veio a óbito no local.

A polícia Civil já foi notificada e deve proceder com o levantamento cadavérico nas próximas horas. O corpo será encaminhado ao IML local de Itamaraju. A motocicleta Honda, de cor preta e placa policial MTD-6563, que a vítima estava pilotando será encaminhada ao pátio da Depol.

A polícia segue investigando a autoria e motivação do crime. Rondas estão sendo realizadas, mas até o momento nenhum suspeito foi preso.