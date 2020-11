ITAMARAJU | Motociclista é rendido e tem moto levada em assalto no Centro

Uma motocicleta foi tomada em um assalto a mão armada na madrugada deste quinta-feira (05), no centro de Itamaraju.

A vítima estava numa lanchonete localizada na Avenida Brasil, notou a aproximação de uma dupla ocupando uma outra motocicleta, onde um dos indivíduos usando uma capa de chuva, desceu em poder de um revólver calibre 38 e anunciou o assalto.

Durante a ação criminosa, os indivíduos ainda levaram pertences da vítima,um aparelho celular iPhone 7 e sua motocicleta Honda NXR Bros de placa OZV-1412 e cor preta, tomando rumo ignorado.

As autoridades foram mobilizadas e rondas efetuadas na tentativa de localizar os pertences roubados e prender os acusados, mas ainda sem êxito.

Um boletim de ocorrência também foi registrado na Delegacia da Polícia Civil. Qualquer informação poderá ser repassada as autoridades nos telefones (190) da Polícia militar ou (197) da Polícia Civil.