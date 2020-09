ITAMARAJU | Motociclista morre em grave acidente de trânsito na BR-101

Na tarde deste sábado (26), um grave acidente de trânsito ceifou a vida de um motociclista, na BR-101, em Itamaraju.

Um jovem morador do Bairro São Bernardo, ainda sem identificação formalizada se envolveu em um acidente com um caminhão Baú em um trecho da Ponte que liga os bairros São Domingos e Novo prado ao bairro Várzea Alegre.

Conforme informações, com o forte impacto o jovem ficou caído na via e chegou a receber o atendimento da equipe médica e socorristas do SAMU 192, mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito no local.

As autoridades policiais já foram notificadas e devem proceder com o registro e remoção do corpo para o IML local de Itamaraju onde passará por reconhecimento por parte de familiares nas próximas horas.

A PRF deve ouvir testemunhas, proceder com a ocorrência e investigar as causas do acidente. O trânsito permanece lento no trecho.