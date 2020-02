ITAMARAJU | Trabalhador rural morre vítima de possível disparo acidental

Um trabalhador rural morreu vítima de um disparo de espingarda numa fazenda no interior localizada próximo do São Domingos, área pertencente ao município de Itamaraju. O corpo só foi encontrado na manhã desta segunda-feira (17).

De acordo com a polícia, a vítima foi identificado como Almir Cajá Braga (57 anos), saiu de sua moradia para cuidar de atividades na propriedade, mas acabou não retornando.

Preocupados familiares decidiram procurá-lo, e acabaram encontrando o corpo caído com uma perfuração proveniente do disparo de espingarda artesanal. Possivelmente o disparou lhe atingiu de forma acidental, levando a uma hemorragia aguda.

As polícias do município de Itamaraju foram notificadas sobre o caso, sendo destinadas para a localidade confirmando a veracidade dos fatos.

Seguindo os protocolos a polícia civil esteve no local, juntamente com o servidor Anderson Barbosa, que realizou a remoção do corpo e encaminhando para o IML de Itamaraju.