ITAMARAJU | Veículo destrói parcialmente imóvel

Um acidente destruiu parte de um imóvel no final da noite de sexta-feira (26), na região do bairro Liberdade em Itamaraju.

Moradores de um imóvel ficaram assustados, após um veículo perder o controle e colidir na parte frontal do local.

Com a colisão parte da moradia ficou destruída.

Pessoas que passavam pela localidade chegaram a notificar a equipe do SAMU 192, que destinou até o ambiente do acidente. No entanto, o condutor havia deixado o lugar.

As autoridades também foram notificadas sobre o acidente.

As imagens foram enviadas pelo uma internauta do site Itamaraju Notícias, por meio da ferramenta Whatsapp.

