PORTO | Indígena é preso, mas vítima usa redes sociais para denunciar estupro

Um indígena foi preso em Caraíva, município de Porto Seguro, sob suspeita de importunar sexualmente uma mulher.

Segundo a polícia, o suspeito teria invadido a casa da vítima na Aldeia Xandó, no início da manhã de terça-feira (21). A mulher acordou com o indígena acariciando suas partes íntimas e se masturbando. Os dois entraram em luta corporal e o suspeito fugiu.

Populares conseguiram localizar o suspeito no início da noite de quarta-feira (22), ainda no distrito, e levá-lo até a base da Polícia Militar. A vítima o reconheceu como autor do crime.

Conforme a informação, a vítima, que não é indígena, não conhecia o suspeito. Não há informação sobre como ele teria conseguido invadir a casa dela.

O suspeito foi identificado como Tácio da Conceição Bonfim, idade não informada. Ele foi autuado por importunação sexual. O crime é inafiançável

Nas redes sociais a vítima realizou graves denúncias contra o suspeito.