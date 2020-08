PRADO | Jovem baleado não resiste e morre no Hospital Municipal de Teixeira de Freitas

O jovem pradense Lucas Barros Ramos (23 anos), foi morto vítima de arma de fogo na noite deste domingo (02).

De acordo com informações passadas a polícia, o jovem foi baleado no município de Prado, onde foi encontrado agonizando no local do crime e mesmo socorrido, não resistiu aos ferimentos. Devido a gravidade de seu estado de saúde, Lucas chegou a ser transferido para o Hospital Municipal de Teixeira de Freitas e acabou vindo a óbito horas depois de dá entrada na unidade hospitalar.

Após serem notificados sobre o óbito, investigadores da Polícia Civil realizaram os procedimentos de remoção do corpo, que foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Itamaraju (IML), onde passou por exames de medicina legal. Posteriormente sendo liberado aos familiares do município de Prado para o velório e sepultamento.

A polícia segue investigando a autoria e motivação do crime.

Imagem | Arquivo