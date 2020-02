PRADO | Universitários promovem manifestação em rodovia

Estudantes universitários do município de Prado bloquearam a rodovia que liga as cidades de Prado e Alcobaça, na tentativa de conquistarem qualidade e gratuidade no transporte realizado por empresas privadas em parceria com a gestão municipal.

A manifestação organizada por um grupo de acadêmicos que estão cursando em faculdades de Itamaraju e Teixeira de Freitas aconteceu nesta sexta-feira (07), após tomarem conhecimento nos últimos meses sobre os valores pagos numa licitação do transporte municipal realizado pela secretaria de educação.

Mesmo com valores pagos a empresa no contrato firmado em licitação, seria necessário o aporte financeiro por parte dos acadêmicos para o transporte até as instituições de ensino superior (IES).

No entanto, os manifestantes divergem deste pagamento extra, com faixa e cartazes o grupo impediu o trânsito de veículos na via, na tentativa de conquistarem os itens presentes na reivindicação.

Os organizadores do bloqueio informaram ainda que uma denúncia também foi protocolada no ministério público, solicitando esclarecimentos sobre a licitação e valores pagos no contrato.

Os alunos correm contra o tempo devido as aulas retornarem na próxima semana.