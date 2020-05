TEIXEIRA | Homem é encontrado morto em rio nos fundos da Embasa

O 18ª Grupamento de Bombeiros Militar, localizou o copo de um homem vítima de afogamento no Rio Itanhém na manhã desta segunda-feira (11), em Teixeira de Freitas.

Trata-se do corpo de Antônio José dos Santos Neto (34 anos), que foi localizado boiando nas águas do rio aos fundos do sistema de capacitação da EMBASA. Conforme informações o mesmo se afogou e o corpo estava desaparecido desde domingo (10).

O corpo foi removido e encaminhado ao IML local de Teixeira onde será realizado os exames de medicina legal que apontará a causa da morte. A policia segue investigando o caso.

Com informações e fotos | Sulbahianews