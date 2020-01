TEIXEIRA | PRF ministra palestra sobre prevenção de acidente e trânsito seguro

Durante a reunião foram debatidos temas como segurança viária, transporte seguro de carga, excesso de peso, equipamentos de uso obrigatório, transporte irregular de passageiros e ações educativas para o trânsito.

Aconteceu na última sexta-feira (10), em Teixeira de Freitas, uma visita institucional a Prefeitura do município. Além da PRF, o evento contou com a participação do prefeito, Timóteo Brito, empresários e produtores locais.

Na oportunidade estiveram presentes os representantes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), os policiais Marcelo Batista e André Cordeiro, ambos lotados na unidade operacional policial de Teixeira de Freitas, localizada no Km 880 da BR 101, no extremo sul baiano.

Inicialmente, os agentes da PRF falaram a respeito das ações da nona edição da Operação Rodovida, que integra esforços de vários órgãos públicos da União, Estados e Municípios com o intuito de somar forças no enfrentamento à violência no trânsito e na redução dos custos sociais decorrentes.

Durante a exposição, foram abordados temas a respeito da violência do trânsito e das condutas e infrações que potencializam o fator morte. Também foram enfatizados assuntos como a importância da fiscalização a veículos de carga, obediência às regras do trânsito e velocidade regulamentar da rodovia.

O encontro também discutiu as ações implementadas pela PRF de combate ao excesso de peso e sobre a importância de usar equipamentos de uso obrigatório, em especial: faixas refletivas, sistema de iluminação, sistema de freios, condições dos pneus, transporte adequado para evitar derramamento de carga e comprovação obrigatária do horário de descanso.

Para finalizar, o policial Batista colocou a Polícia Rodoviária Federal à disposição da Prefeitura, para que juntos implementem ações que contribuam com a fluidez do trânsito, conservação do pavimento asfáltico e segurança dos usuários que cruzam as rodovias federais da região.

A Chefe de Delegacia de Eunápolis, Neila Cardoso, destacou a importância e fortalecimento da parceria com o município, a fim de contribuir com o aprimoramento da gestão e melhoria dos serviços prestados à sociedade. Parabenizou o empenho e comprometimento do efetivo da Delegacia, na retirada de circulação de mais de 2 mil toneladas de excesso de peso no ano de 2019.

Neila, também ressaltou que a PRF intensificará as fiscalizações nos trechos das rodovias federais sob sua responsabilidade que abrange uma área de 556 quilômetros, englobando trechos das BRs 101, 367, 418 e 498, principalmente nas cidades de Eunápolis, Teixeira de Freitas e Porto Seguro.

Por | PRF