28% acham atuação do STF ruim/péssima; taxa é a menor desde 2019

Segundo o Datafolha, percepção “ruim” e “péssima” caiu 10 p.p. desde dezembro; outros 29% acham ótimo/bom

Avaliação negativa é a menor da série histórica que teve início em 2019; na foto, a estátua da Justiça na sede do Supremo Tribunal Federal, em Brasília Sérgio Lima/Poder360 -20.mar.2024

PODER360 26.mar.2024 (terça-feira) – 17h15



Pesquisa Datafolha divulgada nesta 3ª feira (26.mar.2024) mostra que 28% dos brasileiros avaliam como “ruim” ou “péssimo” o trabalho do STF (Supremo Tribunal Federal). Outros 29% classificam como “ótima” ou “boa”.

A avaliação negativa da Corte atingiu a menor taxa da série histórica. Em dezembro de 2023, o percentual era de 38 pontos. Em maio de 2020, durante o governo de Jair Bolsonaro (PL) a avaliação “ruim” ou “péssima” chegou ao seu ápice (35%). O levantamento é realizado desde 2019.

A pesquisa entrevistou presencialmente 2.002 pessoas de 16 anos ou mais, em 147 municípios, de 19 a 20 de março. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos.

Dentre os entrevistados que se classificaram como petistas, 49% consideram ótimo/bom o trabalho do STF. Para os que se dizem bolsonaristas, por sua vez, 65% consideram ruim/péssimo.

ADVERTÊNCIA As empresas de pesquisas não usam necessariamente os mesmos enunciados das perguntas nem as mesmas opções de respostas quando avaliam o desempenho dos governos e dos governantes.

É impreciso afirmar que o eleitor aprova ou desaprova o trabalho de um governante ou da administração pública se a questão dá como opções de respostas estas 6 opções: “ótimo”, “bom”, “regular”, “ruim”, “péssimo” ou “não sabe ou não respondeu”.

É comum entender que a soma das respostas “ótimo” e “bom” seria sinônimo de “aprova o governo”. E que a soma de respostas “ruim” e “péssimo” seria equivalente a “desaprovação do governo”. Esse entendimento está incorreto porque desconsidera a parcela dos eleitores que respondeu “regular”. Os entrevistados que escolhem a categoria “regular” podem tanto aprovar como desaprovar a administração ou o governante.

As opções de respostas citadas acima (“ótimo”, “bom”, “regular”, “ruim” ou “péssimo”) são uma idiossincrasia em pesquisas brasileiras. No país onde mais se faz estudos de opinião pública no planeta, os Estados Unidos, o mais comum é a pergunta ser sempre direta e binária, com apenas duas opções de resposta: aprova ou desaprova.

Por causa dessas discrepâncias, os resultados não são comparáveis e, por isso, o

Agregador de Pesquisas do Poder360 separa os resultados para as duas opções de resposta (binária X não-binária) em curvas diferentes.