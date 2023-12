4 estratégias simples para perder peso e “secar” antes do Natal

Não é impressão sua: a sensação que o ano passou voando é um sentimento tão comum quanto parece. Ao se deparar com o mês de dezembro, a vontade de eliminar uns quilinhos extras continua firme — mas será que ainda dá para emagrecer até o Natal?

Antes de mais nada, tenha em mente que, quando o assunto é perda de peso, não existem atalhos ou milagres.

Para reduzir uns quilinhos, é preciso, primeiramente, gerir bem as calorias da dieta. Esse controle deve ser redobrado, considerando que dezembro é um mês para lá de badalado. Após o controle calórico, talvez seja o momento de intensificar as atividades físicas, evitando as faltas.

Logo, para se sentir melhor até o Natal, algumas dicas podem ajudar:

1. Evite a ingestão de bebidas alcoólicas

Por se tratar de um mês regado de confraternizações, evitar a ingestão e excessos alcoólicos é importante, já que a bebida favorece a retenção de líquido e ainda é calórica. Além disso, beber em excesso causa ressaca, o que prejudica a dieta e ainda te faz perder um dia de treino produtivo.

2. Mantenha a hidratação

Não só através da boa ingestão de água, como também a maior ingestão de frutas, como melão, melancia e abacaxi, irão colaborar contra a retenção. Investir em chás naturais, a exemplo de hibisco, chá verde, cavalinha e hortelã, podem ser boas opções.

3. Aumente o consumo de fibras

As fibras ajudam a melhorar o ritmo intestinal e manter a saciedade. Por isso, é um nutriente amigo do emagrecimento. Não economize nos vegetais e nem em itens de fato integrais.

4. Não sabote o treino

Aumentar a frequência e a qualidade do treino é extremamente importante para aumentar o gasto calórico e manter o metabolismo acelerado.

(*) Thaiz Brito é nutricionista pós-graduanda em Nutrição Esportiva Clínica